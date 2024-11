Conférence

Robespierre… Ils l’ont tué sans procès, jeté dans une fosse commune et recouvert de chaux vive. Puis, pour justifier leur crime, ils l’ont calomnié. C’était il y a plus de deux cents ans, pourtant nos médias ne cessent aujourd’hui encore de le clouer au pilori. Il serait, entre autres, l’homme de la Terreur, un dictateur en puissance, le bourreau de l’innocente Vendée, le responsable de la mort des gentils Girondins hérauts de la bourgeoisie triomphante et, bien entendu, un « forcené de la guillotine », celui par qui naît tout le mal à l’origine des « totalitarismes » du XXème siècle… Tant de maux en un seul homme.

Pourtant les institutions de la Première république ne permettaient à quiconque de telles privautés. Robespierre n’eut jamais tant de pouvoir. On en déduit donc que les détracteurs de Maximilien nous mènent sciemment en bateau… reste à savoir pourquoi tant de haine ? Qui menace-t-il encore aujourd’hui ? Qui sont ces nouvelles « culottes dorées » qui ont intérêt à le vilipender, lui le défenseur du peuple dont les idées humanistes et révolutionnaires sont d’une si brûlante actualité ?

Jacqueline Grimault, enseignante à la retraite, spécialiste des discours et écrits robespierristes, viendra nous rappeler qu’avant de critiquer Robespierre avec ignorance et arrogance, il conviendrait d’abord de le lire. Elle nous montre que les falsifications de l’histoire dont nous abreuvent les médias et l’école elle-même sont la preuve que les idées robespierristes continuent plus que jamais à faire trembler les puissants.