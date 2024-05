Documentaire

Au printemps 1798, Napoléon Bonaparte vogue vers les terres égyptiennes et sort victorieux de son affrontement avec les Mamelouks de la garde impériale. La campagne d’Égypte est l’expédition militaire en Égypte menée par le général Bonaparte et ses successeurs de 1798 à 1801, afin de s’emparer de l’Égypte et de l’Orient, et ainsi bloquer la route des Indes à la Grande-Bretagne dans le cadre de la lutte contre cette dernière. Elle était en effet l’une des puissances à maintenir les hostilités contre la France révolutionnaire. Elle se double d’une expédition scientifique, de nombreux historiens, botanistes, dessinateurs accompagnant l’armée afin de redécouvrir les richesses de l’Égypte. Elle est donc parfois aussi appelée expédition d’Égypte, lorsque son côté scientifique, moins martial, est considéré. Le 19 mai 1798 (30 floréal an VI) le corps expéditionnaire français quitte Toulon, mais des navires les accompagnent de Marseille, Gênes, Ajaccio, Civitavecchia. Au total plus de 400 navires prennent part à cette flotte, ainsi que 40 000 hommes et 10 000 marins. La flotte s’empare tout d’abord de Malte le 11 juin, puis débarque à Alexandrie le 1er juillet. Une des plus célèbres batailles de cette campagne est la bataille des Pyramides qui a lieu le 21 juillet 1798.