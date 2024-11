Podcast

La Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, adoptée le 26 août 1789, est l’un des textes les plus emblématiques de l’histoire de la France et de la fondation de la République. Élaborée dans le contexte tumultueux de la Révolution française, elle symbolise un moment charnière où les idéaux d’égalité, de liberté et de fraternité se sont imposés comme principes fondamentaux. Ce document, inspiré des Lumières et des révolutions américaine et anglaise, marque la transition vers une société fondée sur des droits universels et la souveraineté populaire.