Choisir un maillot de bain peut parfois s’avérer délicat, surtout lorsque l’on souhaite camoufler ou mettre en valeur certaines zones de son corps, comme le ventre. Heureusement, il existe une multitude de modèles et d’astuces pour allier confort, style et confiance en soi.

Alors, quel maillot de bain quand on a du ventre ? Voici un guide pour trouver l’idéal.

Optez pour un maillot de bain gainant

Les maillots de bain gainants sont conçus spécialement pour offrir un effet amincissant grâce à des matières élastiques et des découpes bien pensées. Ils sculptent subtilement la silhouette en apportant un maintien au niveau de la taille et du ventre.

Ces modèles sont souvent dotés de doublures ou de panneaux renforcés à l’avant, ce qui garantit un confort optimal sans sensation d’oppression.

Points forts :

Effet ventre plat.

Maintien confortable.

Disponibles dans une variété de designs élégants.

Privilégiez le maillot une pièce

Le maillot de bain une pièce est un classique indémodable qui convient parfaitement pour dissimuler un ventre proéminent. Il existe en différentes coupes : col en V pour allonger la silhouette, dos nageur pour un look sportif ou encore avec des fronces à l’avant qui détournent habilement l’attention de la zone abdominale.

Astuce : Les modèles avec des imprimés ou des motifs asymétriques attirent le regard ailleurs, créant une illusion de finesse.

Testez les tankinis

Le tankini, un mélange entre le maillot une pièce et le bikini, est une excellente option. Avec son haut long qui couvre le ventre, il offre une alternative chic et modulable. Vous pouvez choisir un bas taille haute pour renforcer l’effet sculptant.

Avantages :

Polyvalence : on peut porter le haut séparément en mode décontracté.

Idéal pour les morphologies en A (hanches larges) ou en O (rondeurs marquées).

Préférez les bas taille haute

Pour celles qui préfèrent les bikinis, opter pour un bas taille haute est une solution idéale. Ce style rétro met en valeur la taille tout en camouflant efficacement le bas-ventre.

Associé à un haut structuré (comme un balconnet ou une brassière), il offre un look sophistiqué et tendance.

Pourquoi choisir cette option ?

Style vintage très à la mode.

Excellente couverture et maintien.

Compatible avec des hauts variés.

Les détails qui font la différence

Effet drapé ou fronces : les maillots avec des fronces ou des drapés sur le devant sont parfaits pour dissimuler les petites imperfections.

les maillots avec des fronces ou des drapés sur le devant sont parfaits pour dissimuler les petites imperfections. Couleurs sombres : les teintes foncées comme le noir, le bleu marine ou le bordeaux affinent visuellement la silhouette.

les teintes foncées comme le noir, le bleu marine ou le bordeaux affinent visuellement la silhouette. Motifs et rayures : les imprimés subtils ou les rayures verticales contribuent à allonger la silhouette.

les imprimés subtils ou les rayures verticales contribuent à allonger la silhouette. Décolleté plongeant : mettre en avant le haut du corps détourne l’attention du ventre.

Pour camoufler un ventre, privilégiez les maillots gainants, une pièce, tankinis ou bas taille haute, et misez sur des détails flatteurs comme les fronces, les couleurs sombres et des accessoires élégants pour allier style et confort.

Choisissez la bonne matière

Les matières jouent un rôle crucial dans le choix d’un maillot de bain. Préférez des tissus légèrement compressifs, comme le mélange de spandex et de nylon, pour un maintien optimal sans compromettre la liberté de mouvement.

Complétez avec des accessoires

Pour un look harmonieux, n’hésitez pas à ajouter quelques accessoires :

Paréo fluide ou kimono long : parfait pour se sentir à l’aise en dehors de l’eau.

parfait pour se sentir à l’aise en dehors de l’eau. Chapeau à larges bords : pour une touche glamour tout en protégeant du soleil.

pour une touche glamour tout en protégeant du soleil. Sandales élégantes : pour un style balnéaire abouti.

Conclusion : quel maillot de bain quand on a du ventre ?

Choisir un maillot de bain quand on a du ventre ne devrait jamais être source d’angoisse. Avec les bonnes coupes, des détails flatteurs et des matières adaptées, il est possible de se sentir belle et bien dans sa peau.

L’essentiel est de privilégier le confort et de miser sur des modèles qui reflètent votre personnalité. Après tout, la plage est faite pour profiter et se détendre, sans complexe !