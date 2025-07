Documentaire

Cet été les bikinis ne sont plus les stars des plages. Dans les boutiques, la tendance est aux culottes taille haute ou bouffantes, aux maillots une pièce bustier et au vichy… Des maillots que nos grand-mères portaient dans les années 50 et 60 et qui font leur grand retour ! Peut-on être glamour avec un maillot rétro ?

Un documentaire de Noémie Seguin.