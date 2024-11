Documentaire



Longtemps méprisés, voire raillés, les cheveux poivre et sel redeviennent tendance. Les hommes ne veulent plus se teindre les cheveux pour paraitre plus jeune, ils assument désormais leur âge. De nombreuses stars affichent également fièrement cette couleur sur le tapis rouge. En adoptant les cheveux poivre et sel George Clooney est même devenu un sex-symbol !