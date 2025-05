Documentaire

Le denim, contraction de « de Nîmes », est un tissu de coton à armure de serge avec un petit motif oblique caractéristique. C’est le tissu utilisé notamment pour la confection des pantalons et des vestes en jeans. Le terme denim est dérivé de « sergé de Nîmes ». Le tissu français ainsi désigné était à l’origine un mélange de laine et de soie provenant des Cévennes voisines. Tissu de première nécessité qui pouvait être réemployé et donc rapiécé, ce produit de faible rapport sera pour la ville de Nîmes, le point de départ du négoce à grande échelle et de l’essor au xviiie siècle, de l’industrie de la soie. Le jeans à beaucoup évolué au cours du temps, les coupes se sont adaptées aux tendances contemporaines pour les deux sexes : le regular mixte, le, le bootcut femme, le baggy, …