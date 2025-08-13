C’est le grand retour de la bretelle. En élasthanne, soie ou cuir les bretelles sont des accessoires indispensables dans nos garde-robes. Sébastien, 38 ans porte des bretelles par coquetterie. Il se rend dans une boutique spécialisée. Va-t-il craquer pour des bretelles cousues main en crocodile ? Nicole, est couturière à Angers, elle fabrique en trois minutes une parie de bretelles. Elle peut en produire 150 par jour. Elsa et viviane sont des blogueuses passionnées de mode. Elles ont organisé un shooting sur le thème des bretelles. Conseils entre copines pour savoir comment porter les bretelles.
Réalisateur : Guillaume Fleuret