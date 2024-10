Documentaire



Un champ de lavande en Provence. Simon Porte Jacquemus ne rêvait que de ça pour fêter les 10 ans de sa marque. Dans sa région. Avec sa famille. Une décennie plus tôt, il lançait la marque entre le sud et Paris, avec moins de 1000 euros. Depuis, il n’a qu’un seul objectif : aller au-delà des défilés, faire vivre des expériences et transmettre des émotions. Des collections femmes bien sûr, mai les gentlemen ne sont pas en reste : Jacquemus leur propose en effet toute une gamme de Vêtements et chaussures homme tendance