Documentaire

Quelque-part au bout du monde, en Bretagne, sur la « côte des légendes » dans son ermitage de pierre, face au fini des mers, Paco Rabanne le couturier mythique et mystique, nous ouvre les portes de son cœur et de son univers pour un voyage extraordinaire dans l’esprit créatif d’un artiste visionnaire et révolutionnaire.

Des témoignages de personnalités de renommée internationale telles que Carla Bruni, Françoise Hardy, Euzhan Palcy et Julio Le Parc nous permettent de mieux décrypter l’originalité de son œuvre d’avant-garde inspirée autant qu’inspirante qui le classe au rang des plus grands artistes contemporains de la modernité.

Seul et unique film qu’il ait accepté, loin des clichés et des stéréotypes, au fil des entretiens exclusifs qu’il nous a accordés, Paco Rabanne nous révèle peu à peu le vrai visage de l’homme humble et chaleureux qui se cache sous l’armure parfois provocante et dérangeante de la star qui vaut des « Millions ».

Réalisé par Mutti Anthony, Marie-Martine Floriant (2014)

©MG