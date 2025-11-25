Documentaire

Elle interpelle, étonne, dérange même parfois… C’est clair, la boule à zéro version femme fait encore dresser les cheveux sur la tête ! Pourtant, nombreuses sont les stars qui ont succombé au glamour du crâne rasé : Amber Rose, Nathalie Portman, Demi Moore évidemment… elles ont fait de cette coupe minimaliste autrefois réservé aux hommes, un véritable atout de séduction ! A condition de travailler son look ! Et oui mesdames, porter la boule à zéro c’est du boulot !

Un documentaire de Cécile Blaize et Laure Marescaux

