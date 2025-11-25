Marre des instituts de beauté overbookés et des rendez-vous qu’il faut prendre des jours à l’avance? La solution : les bars à beauté. Importés directement d’Asie puis aux États-Unis, ces corners beauté se multiplient en France. Le concept est simple : de la coiffure au sourire en passant par les ongles et les sourcils, il est possible de bénéficier d’une mise en beauté express, sans rendez-vous et à des prix raisonnables. Une bonne idée pour les femmes pressées qui n’ont pas une minute à elles.
Un documentaire de Emilie Lefèvre