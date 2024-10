Article

Très tendance, la customisation de vêtements s’inscrit dans le développement que connaissent depuis quelques années les activités créatives manuelles. Facile à réaliser, la customisation de chaussures, sacs ou blousons permet de se démarquer ou d’apporter une touche très personnelle à ses tenues. Véritable activité créative, la customisation a le vent en poupe.

Customisation : laissez libre cours à votre créativité

Le boom des loisirs créatifs, ces dernières années, a remis au goût du jour la fabrication et la customisation de vêtements. Activité conviviale mêlant créativité et simplicité, customiser des tenues vestimentaires peut se pratiquer à plusieurs en atelier avec un animateur ou chez soi entre amis, et ne nécessite pas la possession de matériel de couture coûteux.

Les matériaux qui vous permettront de customiser vos vêtements s’achètent dans toutes les grandes surfaces, les boutiques spécialisées en loisirs créatifs, ou encore dans les merceries. Peinture, strass, plumes, boutons, patchs thermocollants …etc: la seule limite à la customisation est celle que vous vous imposez!

Si la customisation de vêtements vous effraie pour débuter, vous pouvez choisir la customisation d’accessoires pour vous lancer. En effet, les petits accessoires discrets ou flashy sont plus faciles à réaliser lors de vos débuts, et ce ne sont pas les exemples et modèles de customisation qui manquent: bague en bouchons de champagne, broche en origami, strass et stickers pour lecteur mp3, housse de protection pour téléphone portable. Avec du fil, des aiguilles et de la colle à tissus, tout devient presque réalisable grâce à la customisation.

Accessoire féminin par excellence, le sac à main reflète souvent la personnalité de sa propriétaire. Grâce à la customisation, vous pouvez vous créer un modèle de sac à main unique et original, qui correspondra parfaitement à votre personnalité et à vos désirs! La customisation de votre sac vous permettra de lui rajouter une poche intérieure par exemple qui vous fait défaut. Vous pourrez également habiller l’extérieur de votre sac, ou encore fabriquer une customisation qui masquera un accroc sur votre besace préférée.

Quelques idées de création

Customiser des tenues vestimentaires est un excellent moyen de recycler des vêtements trop portés, d’apporter une petite touche personnelle à un tee-shirt uni, de cacher un défaut ou un accroc sur un sac ou un cabas, et beaucoup d’autres possibilités sorties tout droit de votre imagination.

Avec la customisation, il est très facile de créer un accessoire de sac vraiment original: un anneau de porte-clés, quelques crochets, des rubans, des perles, des breloques et le tour est joué !

Avec de la feutrine ou un autre tissu, la customisation peut vous servir à créer un joli décor à apposer sur votre sac à main, ou sur le cabas qui vous sert pour effectuer pour vos courses hebdomadaires.

Avec un jean usé, la customisation permet maintes transformations: sac, short, jupe. Trouez, déchirez, collez des patchs thermocollants ou des perles et strass, cousez un motif, ajoutez des rubans et dentelles, ou peignez à même le tissu le modèle de votre choix. La customisation a l’avantage d’autoriser toutes les fantaisies !

Pour un tee-shirt uni, vous pouvez réaliser des pochoirs personnels ou utiliser ceux disponibles dans le commerce pour créer une customisation très sympa de vos hauts. Il existe également différents papiers spéciaux pour imprimantes en grande surface ou papeterie qui vous permettront d’imprimer un motif, même compliqué, trouvé sur le net. Le papier transfert pour imprimante est disponible pour tissus clairs et tissus foncés, et s’applique sur les vêtements avec un fer à repasser.

Pour customiser vos vêtements et customiser vos accessoires, pensez également au tissu Liberty, très tendance, et qui s’accorde avec de nombreux tissus et couleurs, notamment le jean.

Customisation : pour les hommes aussi !

Véritable phénomène de mode, la customisation de tenues vestimentaires, d’accessoires ou de chaussures touchent toutes les générations, et n’est pas réservé uniquement aux femmes.

De plus en plus d’hommes et d’adolescents se laissent séduire par la customisation et la personnalisation de leurs vêtements. Comme pour la gente féminine, customiser leur permet de mettre à contribution leur imagination et de laisser s’exprimer leur côté créatif. Chez les hommes, le tee-shirt et les chaussures sont les vêtements les plus customisés.

S’ils ne choisissent pas les dessins et collages pour customiser leurs tee-shirts, les hommes se tournent alors vers la citation, le jeu de mots ou les messages imprimés. Autre tenue masculine idéale pour la customisation: la chemise. Qu’elle soit en jean ou en coton, elle permet de multiples transformations et customisations.

Enfin, l’accessoire préféré des hommes pour exercer leurs talents dans la customisation reste l’indémodable basket de sport ou de ville. Pour personnaliser une paire de baskets, peu de matériel est nécessaire: quelques stylos et marqueurs dont les couleurs correspondent à vos goûts personnels, des badges, des patchs… Si toutefois vous doutez de vos talents de dessinateurs, vous pouvez également limiter la customisation aux lacets de vos chaussures: teignez-les, remplacez-les par des scoubidous, des tresses multicolores ou des rubans… Avec la customisation, toutes vos idées peuvent prendre forme !