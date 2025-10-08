Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Des habits et des codes – La mode, un style de vie Comment nos vêtements nous déterminent-ils aux yeux des autres ? De Paris à Londres, ce documentaire en deux parties donne la...

Article Fast fashion : la fin d’un modèle ? La fast fashion, ce phénomène planétaire qui a bouleversé notre manière de consommer les vêtements, semble aujourd’hui atteindre un...

Conférence Quelles nouvelles façons de produire et de consommer le vêtement ? Depuis l’effondrement tragique du Rana Plaza à Dacca au Bangladesh le 24 avril 2013, des initiatives fleurissent dans le...

Documentaire Talons, les astuces pour ne pas être ridicule Du mal à gambader haut perchée ? Pas de problème, rendez-vous à la Talons Academy. Ici ont peut prendre...

Article Fast fashion : la France se heurte au mur de Bruxelles La proposition de loi « fast fashion » devait incarner le volontarisme français. Votée à l’unanimité, elle fut présentée...

Article Élégantes et responsables : pourquoi craquer pour une montre en bois ? Le parfum délicat du bois poli effleure la peau, subtil et rassurant, à chaque mouvement du poignet. Sur la...

Documentaire Il fabrique du cachemire 100% made in France Dans un petit village des Hautes Alpes vit un troupeau de chèvres bien particulier. Et oui, vous ne le...

Documentaire Un défilée de hijab de luxe en Malaisie Quand le voile musulman devient un accessoire de mode

Documentaire Beautés brésiliennes, découvrez enfin tous leurs secrets Qui n’a jamais envié les Brésiliennes, leurs corps parfait et leur chevelure de déesse ? Tour d’horizon des astuces...

Documentaire Cheveux longs pour les hommes tendance ou ringard ? Jésus, Johnny Depp ou encore Frédéric Beigbeber, ils ont tous un point commun, les cheveux longs. Mais bien souvent...

Podcast Yves Saint Laurent, l’histoire officieuse L’histoire non officielle de la vie d’Yves Saint Laurent. Au début des années 90, le grand couturier est au...

Documentaire Alexis Mabille – couturier Le créateur Alexis Mabille nous ouvre les portes de son atelier parisien…Ce magazine tout-images suit l’évolution et les aventures...

Documentaire Musée Galliera Visite d’un temple de la mode entièrement dédié aux vêtements et accessoires du XVIIIe siècle jusqu’à nos jours, le...

Documentaire Ces parents dépensent 271€ pour chaque enfant Trois millions de familles ont reçu l’allocation de rentrée scolaire. Cela permet à beaucoup de parents d’acheter des vêtements....

Documentaire Beauté : Et si vous mettiez votre grain de sable ? Etonnant, mais ces petits grains qui s’immiscent partout et que l’on fuit tout l’été sur la plage pourraient bien...

Documentaire La barbe, une exclusivité masculine ? Quand laisser pousser ses poils devient à la mode.

Article Être sexy à moindre coût, c’est possible ? En cette période de forte inflation et pleine d’incertitudes sur l’avenir, le prêt à porter est devenu un secteur...

Documentaire Sourcil dans tous ces états Les sourcils bijoux, un accessoire au poil ! Réalisateur : Carole Patrigeon