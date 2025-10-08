Nos conseils pour personnaliser vos chaussures et accessoires, pour un style unique
Réalisateur : Stéphanie Zwicky
Comment nos vêtements nous déterminent-ils aux yeux des autres ? De Paris à Londres, ce documentaire en deux parties donne la...
La fast fashion, ce phénomène planétaire qui a bouleversé notre manière de consommer les vêtements, semble aujourd’hui atteindre un...
Depuis l’effondrement tragique du Rana Plaza à Dacca au Bangladesh le 24 avril 2013, des initiatives fleurissent dans le...
Du mal à gambader haut perchée ? Pas de problème, rendez-vous à la Talons Academy. Ici ont peut prendre...
La proposition de loi « fast fashion » devait incarner le volontarisme français. Votée à l’unanimité, elle fut présentée...
Le parfum délicat du bois poli effleure la peau, subtil et rassurant, à chaque mouvement du poignet. Sur la...
Dans un petit village des Hautes Alpes vit un troupeau de chèvres bien particulier. Et oui, vous ne le...
Quand le voile musulman devient un accessoire de mode
Qui n’a jamais envié les Brésiliennes, leurs corps parfait et leur chevelure de déesse ? Tour d’horizon des astuces...
Jésus, Johnny Depp ou encore Frédéric Beigbeber, ils ont tous un point commun, les cheveux longs. Mais bien souvent...
L’histoire non officielle de la vie d’Yves Saint Laurent. Au début des années 90, le grand couturier est au...
Des ongles ultra tendance
Le créateur Alexis Mabille nous ouvre les portes de son atelier parisien…Ce magazine tout-images suit l’évolution et les aventures...
Visite d’un temple de la mode entièrement dédié aux vêtements et accessoires du XVIIIe siècle jusqu’à nos jours, le...
Trois millions de familles ont reçu l’allocation de rentrée scolaire. Cela permet à beaucoup de parents d’acheter des vêtements....
Etonnant, mais ces petits grains qui s’immiscent partout et que l’on fuit tout l’été sur la plage pourraient bien...
Quand laisser pousser ses poils devient à la mode.
En cette période de forte inflation et pleine d’incertitudes sur l’avenir, le prêt à porter est devenu un secteur...
Les sourcils bijoux, un accessoire au poil ! Réalisateur : Carole Patrigeon
La représentation des femmes dans les médias a évolué de manière significative au fil des décennies. De stéréotypes rigides...
