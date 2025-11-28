Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les secrets de beauté venus de Russie Les femmes slaves sont réputées pour leur incroyable beauté… Mais quels secrets cachent-elles derrière leur chapka ? Du rituel...

Documentaire Cheveux longs pour les hommes tendance ou ringard ? Jésus, Johnny Depp ou encore Frédéric Beigbeber, ils ont tous un point commun, les cheveux longs. Mais bien souvent...

Documentaire Doudoune : comment faire le bon choix ? Depuis deux ans elles ont fait un retour remarqué dans nos garde-robes : ce sont les doudounes ! Ceinturées,...

Documentaire Accro aux talons à tout âge Fini les ballerines, les filles se remettent aux talons et ce phenomène n’est pas pret de s’arreter. A seulement...

Documentaire Les hommes nous volent nos accessoires Les hommes font de plus en plus attention à leur image. Ils vont en institut, se font masser, épiler...

Documentaire Les bons plans des robes de mariées Un mariage c’est avant tout la robe de mariée : des robes de princesses et des prix qui flambent...

Documentaire Beauté brésilienne : découvrez tous leurs secrets Qui n’a jamais envié les Brésiliennes, leurs corps parfait et leur chevelure de déesse ? Tour d’horizon des astuces...

Documentaire S’habiller comme une star sans se ruiner Elles veulent ressembler à leurs idôles tout en économisant leur argent. Un documentaire de Emilie Lefèvre

Documentaire Les filles en vogue Vous connaissez leur visage, moins leur nom. Sacha, Freja, Natasha, Constance et Sessilée font pourtant partie des grands mannequins...

Documentaire Le pouvoir de séduction du parfum naturel On connaissait les lieux publics interdits à la cigarette. Y-aura-t-il bientôt des endroits où il sera im-possible d’être parfumé...

Documentaire Au Liban, une école de mode crée par une jeune styliste Au programme : tout d’abord direction le Liban où nous découvrirons une école de mode créée par une jeune...

Article Élégantes et responsables : pourquoi craquer pour une montre en bois ? Le parfum délicat du bois poli effleure la peau, subtil et rassurant, à chaque mouvement du poignet. Sur la...

Documentaire Comment la mode façonne l’identité en Afrique du Sud Découvrez les origines fascinantes de la mode afro-chic en Afrique du Sud, des chemises emblématiques de Mandela aux tenues...

Documentaire Mode : fou du motif panthère Le motif panthère est un incontournable de la mode qui ajoute une touche d’audace et de glamour à n’importe...

Documentaire La mode en soie Quand le Suisse Ueli Ramseier décide de se lancer dans l’élevage de vers à soie, les industriels du textile...

Documentaire Luxe : vous verrez vos sacs d’une autre manière LVMH, 42 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Kering, 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Voici l’histoire de deux géants...

Documentaire Histoire de souliers – Les modèles inclassables Certains créateurs, plutôt que de dessiner des souliers, on choisit de les réinventer ! Cet épisode spécial vous emmène...

Documentaire Elle est ronde et s’assume parfaitement Le concours Miss Ronde sait y mettre les formes