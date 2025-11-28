Il y a quelques années, personne ne croyait que les hommes se mettraient un jour de la crème hydratante sur le visage. Pourtant depuis 7 ans, les marques de cosmétiques pour femmes sont de plus en plus nombreuses à lancer leurs gammes pour hommes. Aujourd’hui ce sont les maquillages pour les hommes qui commencent à apparaître. Dans les grands magasins de cosmétiques, ils ont carrément leur rayon de maquillage spécialisé. Il y a ceux qui s’y mettent, et les autres récalcitrants, virilité oblige… Qui sont ces nouveaux hommes qui osent assurer leur coquetterie en se maquillant, tout en restant des hommes ?