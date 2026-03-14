Besoin d’un costume classe rapidement ? Envie d’être classe sans avoir à vous ruiner ? Nous enquêtons sur les costumes à petits prix que proposent certaines enseignes de prêt-à-porter. Que valent vraiment ces offres alléchantes ? Y a-t-il de la qualité au rendez-vous ? On vous dévoile les secrets de la fabrication de ces tenues attractives.

Un documentaire de Anne-Sophie Chaumier Le Conte