Avec Juliette, Adélaïde, Fanny et Anais, nous avons parlé de production éthique et de matières éco-responsables. Nous avons discuté de la valeur de l’artisanat, et de la difficulté des consommateurices à accepter son coût. Nous nous sommes demandé comment il était possible d’éduquer sur le prix de la mode éthique sans tomber dans le classisme ou la sur-responsabilisation des individu·es. Nous avons réfléchi aux prix de la fast fashion et à la consommation selon les générations, et au fait que les marques de luxe non éthiques n’ont aucun problème à pratiquer des marges importantes et injustifiées. Enfin, nous avons parlé d’avenir, de changement climatique et de législation.