Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les cheveux blancs s’assument-ils totalement ? Les cheveux, la cible numéro une pour rester jeune

Article Comment choisir une montre qui correspond à votre style personnel Trouver une montre qui reflète vraiment votre style, c’est marier esthétique, durabilité et identité propre. Ce choix ne relève...

Documentaire Sourcil dans tous ces états Les sourcils bijoux, un accessoire au poil ! Réalisateur : Carole Patrigeon

Conférence Slow fashion et fashion tech, la technologie pour une mode durable ? En mode bifurcation est une programmation pour repenser notre rapport au vêtement, de sa fabrication à sa fin de...

Article L’évolution des bijoux en pierre naturelle à travers l’histoire Depuis la nuit des temps, les pierres précieuses et semi-précieuses ont fasciné l’humanité. Bien plus que de simples ornements,...

Documentaire Quelle jupe porter cet hiver ? On dit que la belle saison est le moment idéal pour montrer ses jambes, et si c’était faux ?...

Documentaire Paco Rabanne, mode révolutionnaire Quelque-part au bout du monde, en Bretagne, sur la « côte des légendes » dans son ermitage de pierre, face au...

Conférence Les femmes de la couture Docteure en histoire, Sophie Kurkdjian est chercheuse accueillie à l’Institut d’histoire du Temps Présent (CNRS) et chercheuse associée au...

Documentaire Existe-t-il des collants à toute épreuve ? Filés, troués… en hiver les collants sont une galère pour les femmes qui pourtant ne peuvent pas s’en passer....

Article Pourquoi la cagoule est de plus en plus présente dans le rap ? La cagoule est un accessoire qui était principalement porté par les forces d’intervention dans la police et dans l’armée....

Conférence La francophonie dans l’enseignement du français langue étrangère Enseigner le français comme langue étrangère aujourd’hui, est-ce enseigner seulement le français de France, et en particulier celui de...

Documentaire Accro aux talons à tout âge Fini les ballerines, les filles se remettent aux talons et ce phenomène n’est pas pret de s’arreter. A seulement...

Documentaire Khôl : l’arme séduction orientale Vous avez de beaux yeux et vous voulez que ça se voit ? Le khôl vous permet d’agrandir votre...

Documentaire « Quand je marche ça vole » : le come-back du mulet La coupe mulet fait son grand retour dans le monde de la mode. Elle a vu le jour dans...

Documentaire La folie Zombie Oubliez les vampires, les tueurs en série tronçonneuses à la main ou les clowns terrifiants ! Les figures de...

Documentaire Les secrets des coiffeurs low cost Qui aurait imaginé il y a quelques années que les coiffeurs soient capables de proposer des coupes à 10...

Documentaire C comme caillera Popularisée par des films comme La Haine de Mathieu Kassovitz, ou encore par des séries comme Kaïra shopping, la...

Article Bague de fiançaille, alliance : comment les trouver et les porter ? Il n’y a rien de plus important que les bons symboles de votre fidélité et de votre engagement. Il...

Article Comment laver une cravate ? Nettoyer une cravate représente souvent un défi considérable pour ceux qui tiennent à maintenir l’élégance et la prestance que...