T-shirts à 6 €, jeans à 15 € : qui paie vraiment le prix de la mode low cost...
Chaque année, plus de 100 milliards d’habits sont vendus partout dans le monde. À l’origine de cette explosion de...
Pour faire des économies, pour le plaisir, ou tout simplement pour être unique, nous sommes de plus en plus...
Faire fortune en vidant le dressing de Madame
Le pyjama a longtemps été le vêtement à ne porter qu’à l’abri des regards, ou du moins dans la...
Le motif panthère : Original ou démodé ? Synonyme de style, la mode à parfois des limites et certains...
Le kitsch est passé du mauvais-goût au ringard, pour devenir aujourd’hui une tendance sinon un style à part entière....
Shein est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux de la mode éphémère. Avec des prix très bas, un choix presque...
Longtemps méprisés, voire raillés, les cheveux poivre et sel redeviennent tendance. Les hommes ne veulent plus se teindre les...
Un focus sur la fameuse basket à talons ! Un documentaire de Barbara Bernard
L’introduction du maillot de bain menstruel dans la vie d’une adolescente est un pas vers plus d’autonomie et de...
À l’heure où les modèles de baskets n’ont jamais été aussi nombreux, cette conférence propose de découvrir quelques étapes...
Les sneakers pour homme occupent une place centrale dans la mode contemporaine. Plus qu’un simple accessoire fonctionnel, elles incarnent...
Nike est l’une des marques de baskets les plus convoitées sur le marché. En version haute, moyenne ou basse,...
Comment Armancio Ortega a-t-il bâti en empire à la Corogne, le fief d’Inditex ? Durant quelques minutes, il fut...
Après une séance de piscine, la couleur d’Hélène a viré au vert ! Quels sont les conseils donnés par...
Le qamis blanc est bien plus qu’un simple vêtement. C’est une expression de la foi, un symbole de modestie...
La robe mission est née à la fin du 19ᵉ siècle lors de l’arrivée des premiers missionnaires chrétiens. Au...
L’automne est une saison marquée par le ciel gris. Toutefois, il n’est pas question de laisser sa garde-robe être...
Le marché de la friperie en ligne a commencé à se développer petit à petit depuis quelques années maintenant....
