Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La vérité des vêtements à petit prix T-shirts à 6 €, jeans à 15 € : qui paie vraiment le prix de la mode low cost...

Podcast Voici comment est né le prêt-à-porter Chaque année, plus de 100 milliards d’habits sont vendus partout dans le monde. À l’origine de cette explosion de...

Documentaire La mode des vêtements faits maison Pour faire des économies, pour le plaisir, ou tout simplement pour être unique, nous sommes de plus en plus...

Documentaire Le grand retour du pyjama Le pyjama a longtemps été le vêtement à ne porter qu’à l’abri des regards, ou du moins dans la...

Documentaire Mode : motif panthère en toute situation Le motif panthère : Original ou démodé ? Synonyme de style, la mode à parfois des limites et certains...

Podcast C’est quoi ça, le Kitsch ? Le kitsch est passé du mauvais-goût au ringard, pour devenir aujourd’hui une tendance sinon un style à part entière....

Documentaire Shein, le nouvel ogre de la fast fashion Shein est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux de la mode éphémère. Avec des prix très bas, un choix presque...

Documentaire Une pincée de poivre et sel dans vos cheveux Longtemps méprisés, voire raillés, les cheveux poivre et sel redeviennent tendance. Les hommes ne veulent plus se teindre les...

Documentaire Faut-il craquer pour les baskets compensées ? Un focus sur la fameuse basket à talons ! Un documentaire de Barbara Bernard

Conférence Anatomie, confort, mode : la grande histoire des sneakers À l’heure où les modèles de baskets n’ont jamais été aussi nombreux, cette conférence propose de découvrir quelques étapes...

Article Les sneakers pour homme : style, confort et polyvalence Les sneakers pour homme occupent une place centrale dans la mode contemporaine. Plus qu’un simple accessoire fonctionnel, elles incarnent...

Article La Air Jordan 1, basket mythique Nike est l’une des marques de baskets les plus convoitées sur le marché. En version haute, moyenne ou basse,...

Documentaire Infiltrés chez la marque n°1 du prêt à porter Comment Armancio Ortega a-t-il bâti en empire à la Corogne, le fief d’Inditex ? Durant quelques minutes, il fut...

Documentaire Coloration ratée, comment réparer les dégâts ? Après une séance de piscine, la couleur d’Hélène a viré au vert ! Quels sont les conseils donnés par...

Article Quelles sont les marques populaires de Qamis Blanc ? Le qamis blanc est bien plus qu’un simple vêtement. C’est une expression de la foi, un symbole de modestie...

Documentaire Nouvelle Calédonie – Celle qui s’est réappropriée la Robe Mission La robe mission est née à la fin du 19ᵉ siècle lors de l’arrivée des premiers missionnaires chrétiens. Au...

Article Mode : quelles sont les tendances de l’automne 2025 ? L’automne est une saison marquée par le ciel gris. Toutefois, il n’est pas question de laisser sa garde-robe être...