Les tresses, c’est la tendance !
Un documentaire de Stéphanie Zwicky
Chez les vernis la couleur ça compte, mais la matière aussi ! Un documentaire de Stéphanie Zwicky
Comme au cinéma, des tatouages qui ne restent que quelques jours ! Un documentaire de Stéphanie Zwicky
Plus de la moitié des femmes portent des soutiens-gorge qui ne sont pas à leur taille. Pourtant, pour mettre...
Toutes les stars ne jurent plus que par Charlie Le Mindu, le nouvel enfant terrible de la mode. Ils...
Il y a quelques années, personne ne croyait que les hommes se mettraient un jour de la crème hydratante...
Les femmes slaves sont réputées pour leur incroyable beauté… Mais quels secrets cachent-elles derrière leur chapka ? Du rituel...
Jésus, Johnny Depp ou encore Frédéric Beigbeber, ils ont tous un point commun, les cheveux longs. Mais bien souvent...
Depuis deux ans elles ont fait un retour remarqué dans nos garde-robes : ce sont les doudounes ! Ceinturées,...
Charlotte est une jeune anglaise de 31 ans. Ex-vendeuse de lingerie au caractère bien trempé, elle a décidé de...
L’été, c’est la saison des petites robes échancrées, des tops de couleurs claires et des tissus un peu transparents....
Créée en Suède dans les années 1940, la marque H&M (Hennes et Mauritz), est devenue en un demi-siècle un...
L’obsidienne dorée et la labradorite sont deux pierres qui fascinent autant par leur éclat que par les vertus qui...
Et si vous troquiez vos lunettes de soleil en plastique par des lunettes de soleil en bois made in...
Paris, 1775, à la veille de la Révolution : un étonnant voyage dans le temps grâce au quotidien revisité...
On connaissait déjà les food trucks, ces camions itinérants qui se déplacent à la rencontre des clients. La tendance...
Visite des coulisses de l’école qui forme la future élite de la Haute Couture. Un documentaire de Visites Privées.
Le mois de septembre, c’est l’occasion de trier et de renouveler la garde-robe de ses enfants. Mais cette année,...
Ces créatrices brésiliennes viennent chercher ici l’authenticité d’un atelier artisanal
Y a pas photo entre un sweat de qualité et de fast fashion
Résumé des points abordésUn sac simple, mais pas banal : retour sur l’essence du fourre-toutPourquoi le sac fourre-tout plaît...
