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Des podiums à la rue, des magasins de déco aux brocantes, le retour du kitsch est un signe des...
La transparence sur l’origine des produits alimentaires est très en vogue en ce moment. Lorsqu’il s’agit des vêtements, par...
Le cuir bon marché est de plus en plus populaire et à la mode, offrant un look rock’n roll....
Changer de coiffure oui, mais pour plus longs. Des cheveux qui poussent en quelques heures, rien de plus simple...
Nettoyer une cravate représente souvent un défi considérable pour ceux qui tiennent à maintenir l’élégance et la prestance que...
Le marché des vêtements de seconde main a le vent en poupe. Une étude l’estime aujourd’hui à plusieurs dizaines...
Reportage consacré aux nouvelles marques de prêt à porter qui connaissent un véritable succès. The Kooples, Sandro, Zadig &...
Un focus sur la fameuse basket à talons ! Un documentaire de Barbara Bernard
Face à l’urgence climatique et à l’épuisement des ressources naturelles, de nombreuses industries redoublent d’efforts pour diminuer leur impact...
L’origine et l’évolution de la chaussure compensée, un soulier qui rappelle les années 70 ou les ambiances plus tamisées...
Le motif panthère est un incontournable de la mode qui ajoute une touche d’audace et de glamour à n’importe...
Depuis quelques années, ce vêtement est redevenu un incontournable. De toutes les tailles et toutes les formes, toutes les...
Comme au cinéma, des tatouages qui ne restent que quelques jours ! Un documentaire de Stéphanie Zwicky
A Rio, le maillot de bain, c’est tout un business…
Pour séduire les clientes, les grandes marques de lingerie rivalisent de créativité. Dentelles, fourrure, plumes : les stylistes n’ont...
La créatrice du concept « Sgio » effectue une balade photographique au milieu des images de sa vie.
Le qamis blanc est bien plus qu’un simple vêtement. C’est une expression de la foi, un symbole de modestie...
En cette période de forte inflation et pleine d’incertitudes sur l’avenir, le prêt à porter est devenu un secteur...
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