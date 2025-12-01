Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Tresses : tous les bons conseils Les tresses, c’est la tendance ! Un documentaire de Stéphanie Zwicky

Documentaire Osez les nouveaux vernis Chez les vernis la couleur ça compte, mais la matière aussi ! Un documentaire de Stéphanie Zwicky

Documentaire Adoptez le tatouage éphémère Comme au cinéma, des tatouages qui ne restent que quelques jours ! Un documentaire de Stéphanie Zwicky

Documentaire Bon plan : offrez-vous de la lingerie sur-mesure ! Plus de la moitié des femmes portent des soutiens-gorge qui ne sont pas à leur taille. Pourtant, pour mettre...

Documentaire Robe en cheveux, perruques en poils humains : la nouvelle lubie des stars Toutes les stars ne jurent plus que par Charlie Le Mindu, le nouvel enfant terrible de la mode. Ils...

Documentaire Maquillage : les hommes s’y mettent vraiment Il y a quelques années, personne ne croyait que les hommes se mettraient un jour de la crème hydratante...

Documentaire Les secrets de beauté venus de Russie Les femmes slaves sont réputées pour leur incroyable beauté… Mais quels secrets cachent-elles derrière leur chapka ? Du rituel...

Article Le Tote Bag, l’accessoire éco-responsable de l’été L’été approche à grands pas, et avec lui vient une envie de légèreté et de durabilité. Parmi les accessoires...

Documentaire Bars à beauté : une révolution pour les femmes pressées Marre des instituts de beauté overbookés et des rendez-vous qu’il faut prendre des jours à l’avance? La solution :...

Documentaire Offrez-vous des ongles de star ! Ces nail-artistes qui font des merveilles sur nos mains ! Un documentaire de Stéphanie Zwicky

Documentaire Les bijoux lowcost, la dernière mode fantaisiste Transformez vous en vraie duchesse à moindre coût

Documentaire Le rouge à lèvres Vingt-sept tubes de rouge à lèvres se vendent dans le monde toutes les secondes et presque toutes les femmes...

Documentaire Yves Saint Laurent, le précurseur Yves Saint Laurent, un visionnaire de génie que le monde a perdu en 2008. Il a révolutionné l’univers de...

Article Trouvez votre culotte en coton coup de cœur ! Agréable à porter, hypoallergénique, naturellement respirante, absorbante et respectueuse de l’épiderme… nombreuses sont les raisons qui imposent la culotte...

Documentaire Histoire de souliers – La chaussure compensée L’origine et l’évolution de la chaussure compensée, un soulier qui rappelle les années 70 ou les ambiances plus tamisées...

Documentaire C comme caillera Popularisée par des films comme La Haine de Mathieu Kassovitz, ou encore par des séries comme Kaïra shopping, la...

Documentaire Doudoune : comment faire le bon choix ? Depuis deux ans elles ont fait un retour remarqué dans nos garde-robes : ce sont les doudounes ! Ceinturées,...

Documentaire La folie Zombie Oubliez les vampires, les tueurs en série tronçonneuses à la main ou les clowns terrifiants ! Les figures de...