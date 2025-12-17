Documentaire

Shein est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux de la mode éphémère. Avec des prix très bas, un choix presque infini et des milliers de nouveaux articles chaque jour, la marque chinoise connaît un succès fulgurant chez les jeunes femmes et les adolescents. Les vêtements, chaussures et accessoires sont vendus exclusivement sur internet et livrés dans plus de 150 pays.

Pour l’émission, notre équipe a passé commande d’un ensemble veston et pantalon, affiché au prix de 36 francs. Grâce aux rabais permanents de la marque, le tout a été facturé au prix dérisoire de 31 francs !

Mais comment Shein parvient-elle à casser à ce point les prix ? Pour comprendre ce que représente la fabrication de ces vêtements vendus à prix très bas, ABE a demandé à une couturière professionnelle d’en évaluer la qualité. Son verdict est sans appel : le travail réalisé est médiocre, tant au niveau des coutures que des finitions. Pour estimer le temps nécessaire à sa fabrication, elle a également réalisé exactement le même ensemble, avec les mêmes finitions. Résultat : un rapide calcul suffit pour comprendre que pour réaliser ces vêtements, les ouvriers textiles chinois sont probablement payés moins que le salaire minimum pratiqué dans le pays.

De fait, au sud-est de la Chine, dans la ville de Canton, de très nombreux petits ateliers travaillent pour la marque. Plusieurs témoignages font état de semaines de travail de 75 heures, pour des salaires horaires inférieurs à l’équivalent de 4 francs. « Shein c’est un peu la mode éphémère sous stéroïde. Ils ont pris les méthodes de la fast fashion, comme Zara ou H&M, et ils les ont poussées à l’extrême », observe Géraldine Viret, responsable médias de l’ONG Public Eye, qui fut parmi la première à enquêter sur ce label.

Pour promouvoir ses produits auprès des jeunes, Shein mise essentiellement sur les réseaux sociaux, TikTok en tête. Le phénomène des ‘Shein hauls’ y est devenu viral: dans des vidéos, des clients de l’entreprise chinoise déballent et essaient leurs nombreux achats face caméra. Aux côtés d’influenceurs suivis par des millions d’abonnés, des jeunes femmes et des jeunes hommes mettent également en scène des ‘hauls’ pour leur réseau d’amis.

En quoi une marque comme Shein est-elle problématique pour l’environnement ? Les analyses ont montré de plus que certains des produits Shein contiennent d’importantes quantités de substances chimiques nocives pour la santé des travailleurs et des consommateurs. Comment devraient réagir les autorités ? Linda Bourget en parle avec Joëlle Hérin, spécialiste consommation chez Greenpeace.

