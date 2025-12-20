Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Mode : motif panthère en toute situation Le motif panthère : Original ou démodé ? Synonyme de style, la mode à parfois des limites et certains...

Podcast C’est quoi ça, le Kitsch ? Le kitsch est passé du mauvais-goût au ringard, pour devenir aujourd’hui une tendance sinon un style à part entière....

Documentaire Shein, le nouvel ogre de la fast fashion Shein est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux de la mode éphémère. Avec des prix très bas, un choix presque...

Documentaire Aesthetics : ce que révèle notre style Et si nos sensibilités esthétiques obéissaient à des règles très codifiées, cachées au-delà des apparences ? À la fois...

Documentaire Tendance: jamais sans mon sac Il y a encore 5 ans, personne n’y croyait … mais cette année c’est confirmé, le sac à main...

Documentaire Le futur de l’industrie textile sera circulaire et durable Au rayon vêtements, les mentions « recyclé », « durable » ou « éco » se multiplient. Mais la...

Documentaire Les sneakers, pompes à fric Urbaines, confortables, chic ou tendance, les baskets, ou les sneakers comme on les nomme aujourd’hui, sont devenues en quelques...

Podcast Kate Moss, l’insaisissable De grands yeux étrangement écartés façon Alien, des pommettes saillantes et un nez court, comme raboté. Maintenant que l’image...

Documentaire Le vintage c’est tendance Envie d’un look de pin-up ? Salons, récup et relooking au programe de ce documentaire sur la mode vintage.

Article Comment teindre un vêtement ? Teindre un vêtement est une manière créative de redonner vie à des textiles décolorés, de modifier leur apparence ou...

Documentaire Romain Brifault, parcours et engagement d’un styliste atypique C’est en Normandie que nous vous proposons de nous suivre. A quelques kilomètres au nord de Rouen, nous sommes...

Documentaire Histoire de souliers – Les modèles inclassables Certains créateurs, plutôt que de dessiner des souliers, on choisit de les réinventer ! Cet épisode spécial vous emmène...

Documentaire Bars à beauté, une révolution pour les femmes pressées Marre des instituts de beauté overbookés? La solution : les bars à beauté : de la coiffure au sourire...

Documentaire Birkenstock : la sandale qui a conquis le monde Près de soixante ans après sa première commercialisation, retour sur l’histoire de la sandale Birkenstock, qui a conquis le...

Documentaire Apprenez à vous dessiner des sourcils de rêve Stéphanie et une maquilleuse nous expliquent comment avoir le sourcil au top ! Un documentaire de Stéphanie Zwicky

Documentaire Fashion Trucks, le style tombe du camion On connaissait déjà les food trucks, ces camions itinérants qui se déplacent à la rencontre des clients. La tendance...

Article Comment nettoyer ses baskets blanches sans les abîmer ? Les baskets blanches sont un incontournable dans la garde-robe de nombreux amateurs de mode. Leur esthétique épurée et leur...

Documentaire Cheveux longs : fiers et ils assument Des célébrités comme Johnny Depp et Frédéric Beigbeder arborent des cheveux longs, malgré les clichés négatifs souvent associés aux...