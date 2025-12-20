Le pyjama a longtemps été le vêtement à ne porter qu’à l’abri des regards, ou du moins dans la plus stricte intimité. Aujourd’hui, il revient sur le devant de la scène. Certains créateurs en ont même fait le thème de leur dernier défilé cet été. Sortir en robe de chambre, aller en soirée en pantalon/veste en coton… De plus en plus de personnes adhèrent à cette tendance mode confortable. Reste à savoir comment devenir élégant en pyjama. Et alors là c’est à chacun son style. Heureusement, en matière de pyjama il y en a pour tous les goûts.