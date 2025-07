Ressources Dans la même catégorie

Article Comment s’habiller quand on est petite ? S’habiller en tenant compte de sa morphologie peut grandement contribuer à mettre en valeur sa silhouette. Quand on est...

Documentaire Aloha Shirt : de kitch à icône Autrefois symbole du glamour tropical à Hollywood puis longtemps considérée comme le summum de la ringardise, la chemise hawaïenne...

Documentaire Les vêtements anti-odeurs Je mets des vêtements spéciaux tellement je pue

Documentaire Cet hiver, ressortez vos bombers du placard C’est un vêtement oublié qu’on a tous porté adolescent, le bon vieux bombers ! Un documentaire de Sabrina Harfouche.

Documentaire La fausse fourrure reprend du poil de la bête Depuis trois ans, la fausse fourrure est devenue le détail chic de nos garde-robes, dopé par le rejet des...

Documentaire Rendre tendance les vêtements recyclés De plus en plus de créateurs s’intéressent à la mode recyclée, surtout dans les pays anglo-saxons (Canada et Grande-Bretagne)...

Documentaire Succombez à la folie des chapeaux Pharell Williams est fou de chapeaux, mais aussi Gwen Stefani, Kate Moss, Lou Doillon et Justin Timberlake. Plus que...

Documentaire Les parfums low cost Que valent les parfums à bas prix? Y a-t-il des risques à les utiliser ?

Documentaire Le salon de beauté de la solidarité En France, 70% des personnes pauvres sont des femmes. Ce salon de beauté offre des prestations pour 1 à...

Documentaire Comment s’habiller sans gaspiller ? Chaque Français utilise en moyenne seulement 30% de sa garde-robe. Et pourtant nous continuons d’acheter des vêtements, encore et...

Documentaire Oser l’élégance ou la passion d’une modiste pour les chapeaux Quand un rêve d’enfant se transforme en passion d’adulte, il faut suivre Annick Roulet dans son atelier pour y...

Documentaire Les youtubeuses, nouvelles stars de la beauté Portrait de ces jeunes stars du net qui s’imposent dans le milieu de la beauté

Documentaire Magasins d’usine : bon plan ou arnaque Les magasins d’usine affichent des réductions jusqu’à 80% tout au long de l’année. On connait les centres de déstockages,...

Documentaire Aveugles : comment choisir ses vêtements S’habiller seul, c’est la galère quotidienne des 1.5 millions de personnes malvoyantes et des 60 000 non-voyantes de France. Alors...

Article Trois accessoires incontournables pour sublimer votre style cet automne Avec l’arrivée des jours plus frais, la mode automnale fait son grand retour, apportant une palette de couleurs chaudes,...

Documentaire Louis Vuitton, le génie du luxe C’est un génie du luxe qui a conquis le monde. Un empire du sac à main au succès fou....

Article L’art du costume sur mesure : quand l’élégance devient signature Dans un monde où l’uniformité tend à s’imposer, le costume sur mesure se distingue comme une véritable déclaration de...

Documentaire Hair Graffiti : le tuning des cheveux Qui veut faire une oeuvre de ses cheveux ? Bleu, rose, vert on part découvrir le le tuning version...

Documentaire Lin, Bambou, coton, quelle est la meilleure matière contre la chaleur ? En été, on rêve de vêtements légers et confortables qui nous préserveraient de la transpiration. On bannit donc tous...