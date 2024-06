Documentaire



Chaque année avant l’été, des milliers de femmes sautent le pas. Une tentation alimentée par les stars qui cèdent toutes à l’appel du blond. Résultat le marché est en constante expansion et notamment les décolorations maison. Et pour les plus réticentes, il reste la solution de la perruque. Un documentaire d’Ambre Bartok.