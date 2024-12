Documentaire

Un créateur de mode définitivement pas comme les autres. Un concept génial : « Maximizing Britishness » ou comment bâtir un style et un empire sur la culture populaire anglaise avec un génie marketing et une fantaisie hors du commun.

Paul Smith Gentleman Designer est une rencontre rare avec un créateur de mode définitivement pas comme les autres. A la fois autodidacte, créateur de talent et businessman hors pair, Paul Smith a réussi un exploit : intéresser les hommes à la mode !

Comment le jeune homme qui rêvait de devenir coureur cycliste s’est-il imposé comme La référence de l’élégance masculine dans le monde en réinventant ses codes ? Du costume chic à la paire de chaussettes, chacun, selon ses moyens, investit un jour dans une pièce signée Paul Smith. Des séances de travail avec son équipe à Londres au shopping vintage de Portobello, en passant par son défilé à Paris et une grande leçon de business à Tokyo, le créateur le plus anglais de sa génération se livre pour la première fois avec humour et sensibilité et revient sur son enfance, ses débuts, ses inspirations, sa mode et sa passion pour la photographie.

Un film de Stéphane Carrel

© ARTE