Conférence Slow fashion et fashion tech, la technologie pour une mode durable ? En mode bifurcation est une programmation pour repenser notre rapport au vêtement, de sa fabrication à sa fin de...

Article L’évolution des bijoux en pierre naturelle à travers l’histoire Depuis la nuit des temps, les pierres précieuses et semi-précieuses ont fasciné l’humanité. Bien plus que de simples ornements,...

Documentaire Quelle jupe porter cet hiver ? On dit que la belle saison est le moment idéal pour montrer ses jambes, et si c’était faux ?...

Documentaire Paco Rabanne, mode révolutionnaire Quelque-part au bout du monde, en Bretagne, sur la « côte des légendes » dans son ermitage de pierre, face au...

Conférence Les femmes de la couture Docteure en histoire, Sophie Kurkdjian est chercheuse accueillie à l’Institut d’histoire du Temps Présent (CNRS) et chercheuse associée au...

Article Bonnets ou bobs : lequel choisir pour affronter l’hiver avec style ? Chaque année, quand les températures chutent, on se retrouve face au même dilemme : comment faire pour rester bien...

Article Les bracelets à charms italiens : de petits symboles au grand sens Les bijoux ont toujours eu le pouvoir de raconter des histoires. Derrière chaque pierre, chaque motif ou chaque lien...

Documentaire La barbe fait son grand retour Quand les poils reviennent à la mode

Article Quel maillot de bain quand on a du ventre ? Choisir un maillot de bain peut parfois s’avérer délicat, surtout lorsque l’on souhaite camoufler ou mettre en valeur certaines...

Article Minimalisme et mode éthique : deux concepts très complémentaires Dans notre société de consommation effrénée, deux mouvements émergent pour contrebalancer l’excès et l’exploitation : le minimalisme et la...

Documentaire Versace : les liens du sang Chez les Versace, la gloire comme la tragédie s’écrivent en famille. Retour sur l’ascension prodigieuse d’une petite entreprise familiale...

Article Le Tote Bag, l’accessoire éco-responsable de l’été L’été approche à grands pas, et avec lui vient une envie de légèreté et de durabilité. Parmi les accessoires...

Documentaire Dr. Martens Ouvriers, punk, fashionista… les Dr. Martens ont fait du chemin depuis leur création.

Article Rires, douceur et Pilou Pilou : la recette d’une pyjama party réussie en famille Organiser une soirée pyjama en famille ne se résume pas à aligner des matelas au sol ou à lancer...

Documentaire Cet été, ressortez les maillots de bain de vos grand-mères Cet été les bikinis ne sont plus les stars des plages. Dans les boutiques, la tendance est aux culottes...

Documentaire La folie Zombie Oubliez les vampires, les tueurs en série tronçonneuses à la main ou les clowns terrifiants ! Les figures de...

Documentaire Les secrets des coiffeurs low cost Qui aurait imaginé il y a quelques années que les coiffeurs soient capables de proposer des coupes à 10...

Article L’imprimé léopard : une allure sauvage qui traverse les époques L’imprimé léopard n’est pas simplement un motif, c’est une véritable déclaration de style. Apportant une touche d’exotisme, de sensualité...

Documentaire Les secrets de beauté venus de Russie Les femmes slaves sont réputées pour leur incroyable beauté… Mais quels secrets cachent-elles derrière leur chapka ? Du rituel...