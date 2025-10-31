En mode bifurcation est une programmation pour repenser notre rapport au vêtement, de sa fabrication à sa fin de vie, en passant par nos modes de consommation. Si nous devions arrêter de produire aujourd’hui des vêtements, la planète aurait de quoi se vêtir sans aucun problème sur plusieurs années. Alors faut-il continuer à produire des vêtements ou faut-il plutôt se servir de l’existant pour créer, insérer, former, revitaliser ?