Le cuir bon marché est de plus en plus populaire et à la mode, offrant un look rock’n roll. Certains vendeurs trompent les clients en vendant du cuir synthétique comme du cuir véritable.
Le prix du cuir varie en fonction de l’animal dont il provient, le veau étant le plus cher. Il est important de vérifier les étiquettes pour connaître l’origine et la qualité du cuir. Le cuir synthétique est une alternative lavable en machine, mais peut tromper les clients en magasin. La friperie est une bonne option pour trouver du cuir vieilli de qualité à des prix abordables.