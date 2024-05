Documentaire



On connaissait déjà les food trucks, ces camions itinérants qui se déplacent à la rencontre des clients. La tendance est maintenant au Beauty et Fashion trucks. Des camions boutiques qui riment avec style et élégance. Depuis quelques mois, ce concept tout droit venu de Californie cartonne en France. Une petite dizaine de femmes se sont lancées dans l’aventure, cela revient bien moins cher que d’investir dans un local et pour les clients c’est la garantie de trouver des soins et des vêtements originaux en bas de chez eux. Un documentaire de Léa Froment.