Documentaire

Les magasins d’usine affichent des réductions jusqu’à 80% tout au long de l’année. On connait les centres de déstockages, ces centres commerciaux qui réunissent plusieurs boutiques et offrent un large choix de produits mais on oublie qu’à l’origine les magasins d’usine ce sont vraiment des petites boutiques que l’on trouve à l’intérieur d’une usine, près des lignes de productions. On y fait aussi des bonnes affaires. Que valent ces deux types de lieux de vente? Ou trouve-t-on les meilleurs affaires?

Un documentaire d’Emilie Helmbacher.