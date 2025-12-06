Pour se débarrasser des traces de fatigue, il sort chaque année en moyenne 250 nouveautés en matière de cosmétiques...
Moka, noisette, cappuccino… Les ultrariches délaissent les couleurs voyantes pour s’habiller en beige, marron ou camel. Pourquoi ce choix...
Ces créatrices brésiliennes viennent chercher ici l’authenticité d’un atelier artisanal
Les tresses, c’est la tendance ! Un documentaire de Stéphanie Zwicky
Chez les vernis la couleur ça compte, mais la matière aussi ! Un documentaire de Stéphanie Zwicky
Comme au cinéma, des tatouages qui ne restent que quelques jours ! Un documentaire de Stéphanie Zwicky
Plus de la moitié des femmes portent des soutiens-gorge qui ne sont pas à leur taille. Pourtant, pour mettre...
Toutes les stars ne jurent plus que par Charlie Le Mindu, le nouvel enfant terrible de la mode. Ils...
L’été, c’est la saison des petites robes échancrées, des tops de couleurs claires et des tissus un peu transparents....
Le balayage est une technique de coloration capillaire qui a révolutionné le monde de la coiffure. Elle offre un...
Sculpter sa barbe est un art qui demande de la précision et un peu de patience. Une barbe bien...
Les jeans délavés, omniprésents dans les collections des grandes marques, sont souvent fabriqués en Turquie par des ouvriers exposés...
Retour sur la vie de Jeanne Lanvin, une artisane du raffinement qui s’est éteinte il y a plusieurs années...
La transparence sur l’origine des produits alimentaires est très en vogue en ce moment. Lorsqu’il s’agit des vêtements, par...
Le pyjama en flanelle est depuis longtemps un choix incontournable pour affronter les nuits fraîches avec style et confort....
C’est la pièce indispensable de notre dressing, le jeans ! Un documentaire de Stéphanie Zwicky
Marre des instituts de beauté overbookés? La solution : les bars à beauté : de la coiffure au sourire...
Les adolescents de sexe masculin sont de plus en plus soucieux de leur look. Et cela quel que soit...
Symbole du luxe, la haute couture parisienne rayonne dans le monde entier. Dans le sillage de douze « apôtres » créateurs...
Docteure en histoire, Sophie Kurkdjian est chercheuse accueillie à l’Institut d’histoire du Temps Présent (CNRS) et chercheuse associée au...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site