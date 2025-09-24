Choisir un soutien-gorge peut sembler être une tâche simple, mais c’est en réalité une décision complexe qui mérite une...
De l’enfant d’Oran au maître de la haute couture, ce film dévoile l’ascension fulgurante d’Yves Saint Laurent, son génie...
De son enfance secrète à Arles jusqu’aux podiums de la haute couture, Christian Lacroix explore la mode comme un...
Longtemps considéré comme un symbole d’audace , le string n’a pourtant rien d’un phénomène récent. Bien avant de devenir...
Les « tendanceurs » recherchent les styles qui seront à la mode demain. Reportage chez Décathlon et dans un bureau de...
Le motif panthère est un incontournable de la mode qui ajoute une touche d’audace et de glamour à n’importe...
Dans un monde dominé par la production de masse et les tendances éphémères, le mouvement slow fashion s’impose comme...
La chirurgie esthétique pour les mains. Réalisateur : Emilie Lefèvre
Longtemps méprisés, voire raillés, les cheveux poivre et sel redeviennent tendance. Les hommes ne veulent plus se teindre les...
Evelyne Delaroche, Chantal et Monique Joubert dirigent, depuis 40 ans, une entreprise d’exception, entièrement dédiée aux robes de mariées,...
Initialement conçues pour le sport, les sneakers Air Jordan sont entrées dans le monde de la mode et sont...
Après Rihanna, Renée Zellweger ou encore Michelle Williams la coupe garçonne est désormais à la mode. Aujourd’hui un grand...
Au coeur du salon de la lingerie. Un documentaire de Véronique Siéjak, Andréa Riedinger, F. Vrignon
Comment changer la couleur et la longueur de vos cheveux 3 fois dans la même journée sans aller chez...
Dérivée de la botte, cette chaussure qui rend nos jambes interminables dévoile aujourd’hui tous ses secrets ! La cuissarde,...
Depuis que Rihanna a popularisé le tatouage blanc, cette tendance ne cesse de séduire. Les encres noires et colorées...
Yves Saint Laurent, un visionnaire de génie que le monde a perdu en 2008. Il a révolutionné l’univers de...
Au moins un jeune sur cinq serait adepte des modifications corporelles, tatouages et piercings en tête. Comment expliquer cet...
Teindre un vêtement est une manière créative de redonner vie à des textiles décolorés, de modifier leur apparence ou...
Qui aurait imaginé il y a quelques années que les coiffeurs soient capables de proposer des coupes à 10...
