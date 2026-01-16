Longtemps reléguée à l’intime, la lingerie d’exception se distingue par ses matières et ses gestes d’entretien, hérités d’un savoir-faire...
Entre hommages, rééditions et musées privés : la mode célèbre ses archives comme un trésor patrimonial. Dior, Chanel, Balenciaga,...
Les bijoux recyclés de Fifi la Ferraille
T-shirts à 6 €, jeans à 15 € : qui paie vraiment le prix de la mode low cost...
Chaque année, plus de 100 milliards d’habits sont vendus partout dans le monde. À l’origine de cette explosion de...
Pour faire des économies, pour le plaisir, ou tout simplement pour être unique, nous sommes de plus en plus...
Faire fortune en vidant le dressing de Madame
Le pyjama a longtemps été le vêtement à ne porter qu’à l’abri des regards, ou du moins dans la...
À l’été 2025, deux scandales impliquant les collections de Prada, grande maison de couture et de mode, et d’Adidas,...
Ramener un bébé à la maison est un événement émotionnel qui s’accompagne d’une vague d’excitation, de défis et de...
Depuis la nuit des temps, les pierres précieuses et semi-précieuses ont fasciné l’humanité. Bien plus que de simples ornements,...
Pour comprendre tout l’intérêt du maillot de bain menstruel, il faut revenir quelques années en arrière. Le documentaire choc “Tampon,...
Est-ce vraiment hygiénique d’essayer les vêtements en magasin ?
Agréable à porter, hypoallergénique, naturellement respirante, absorbante et respectueuse de l’épiderme… nombreuses sont les raisons qui imposent la culotte...
Choisir un maillot de bain peut parfois s’avérer délicat, surtout lorsque l’on souhaite camoufler ou mettre en valeur certaines...
En soixante ans de carrière, le styliste a réussi à s’imposer sur la scène de la mode, ce milieu...
Nos chaussures en disent long sur notre façon d’avancer dans la vie. Selon Freud, elles sont un symbole de...
Ce documentaire explore l’importance de la mode dans la culture sénégalaise, de la petite pagne portée par les femmes...
Stéphanie nous montre comment se faire des mèches colorées flashy à la maison Un documentaire de Stéphanie Zwicky
Les hommes font de plus en plus attention à leur image. Ils vont en institut, se font masser, épiler...
