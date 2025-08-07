Mascara sec, poudre cassée… rien n’est perdu ! Aurélie nous explique quelques petits trucs pour donner une seconde vie aux produits cosmétiques
Réalisateur : Aurélie Aimé
Stéphanie et une maquilleuse nous expliquent comment avoir le sourcil au top ! Réalisateur : Stéphanie Zwicky
Le pyjama a longtemps été le vêtement à ne porter qu’à l’abri des regards, ou du moins dans la...
A l’origine des baskets, il y a le Caoutchouc sans lequel ses chaussures silencieuses et adhérentes n’existeraient pas. Les...
Dernière tendance des bijoux de peau, le tatouage semi permanent a débarqué en France. Si le côté décisif rebute...
Orlando Bloom, Bradley Cooper, Jared Leto, Zlatan, les grandes stars ont toutes craqué pour le man bun !
Stéphanie nous montre comment se faire des mèches colorées flashy à la maison Réalisateur : Stéphanie Zwicky
Un peu de strass et de paillettes et vos vieilles chemises ou chaussures retrouvent une nouvelle jeunesse ! Un...
Pauline, véritable fashionista à la pointe de la mode, se tient informée des dernières tendances. Ce qu’elle aime par-dessus...
Hommage à Thierry Mugler disparu à l’âge de 73 ans. Au début des années 1980, quatre jeunes trublions décoincent...
Pharell Williams est fou de chapeaux, mais aussi Gwen Stefani, Kate Moss, Lou Doillon et Justin Timberlake. Plus que...
Les beaux jours approchent. Vous êtes donc à la quête d’une fragrance pour sentir bon et vous rafraîchir pendant...
En France, les bijoux en or à petit prix ont du succès. Des produits en or, plaqués or ou...
On retrouve nos passionnées de lingerie. A Paris, Sandrine s’apprête à présenter ses créations aux danseuses du Crazy Horse....
Le rouge à lèvres est bien plus qu’un simple produit de maquillage. C’est un symbole de féminité, de confiance...
Pour les fêtes, trouver la robe qui conviendra le mieux à votre morphologie ! Un reportage de Barbara Bernard....
Le pantalon chino est un vêtement qui a traversé les décennies sans prendre une ride. Apparu dans les années...
Le marché des chaussures de style streetwear connaît un phénomène bien au-delà d’une simple tendance à la mode. Des...
La coupe mulet fait son grand retour dans le monde de la mode. Elle a vu le jour dans...
«La Sape» est un mouvement unique qui est propre au Congo et qui rassemble des hommes passionnés par la...
Dans le monde en constante évolution de la mode, de nouvelles tendances émergent régulièrement pour captiver l’attention des passionnés...
