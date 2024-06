Mode : les solutions des français pour s’habiller sans se ruiner

Lyon, juin 2024 – Selon l’Institut Français de la Mode, le marché de la mode en France a réalisé un chiffre d’affaires de 26,7 milliards d’euros en 2023. Une baisse de 1,3 milliards d’euros est à signaler par rapport à l’année précédente. Une tendance déjà amorcée il y a quelques années avec la crise sanitaire de la Covid-19, et plus récemment renforcée par l’inflation et la baisse du pouvoir d’achat.

Cette nouvelle conjoncture économique à pousser les français à réinventer leur façons de consommer la mode. Et nombre d’entre eux, plutôt que de réduire fortement leurs achats de vêtements, ont opté pour des alternatives leur permettant de s’habiller à prix réduit.

Une nouvelle étude BravoPromo enquête sur deux de ces solutions : la seconde main et les bons plans. Quelle ampleur ont-elles pris ces dernières années ? Est-ce uniquement une question d’économie ?

Les français adoptent la seconde main : un choix économique et écologique ?

Le tableau ci-dessous présente des statistiques sur l’achat et la vente de produits et bien d’occasions et reconditionnés.

Réponses à la question : au cours des 12 derniers mois, avez-vous acheté ou vendu des produits et biens d’occasion ou reconditionnés ?

Le constat est clair : en France, les produits et biens d’occasion et reconditionnés n’ont cessé de gagner en popularité ces dernières années.

La part des français achetant au moins une fois par an des produits d’occasion a augmenté de 40% entre 2013 et 2024, la part des français vendant au moins une fois par an des produits d’occasion a augmenté de 73% entre 2013 et 2024 et enfin, la part des français achetant au moins une fois par an des produits reconditionnés a augmenté de 50% en seulement 3 ans, entre 2021 et 2024 !

Comment expliquer cet intérêt grandissant pour la seconde main ? Deux raisons ressortent :

D’abord, il y a l’envie de faire des économies. Assurément, via la vente et l’achat de produits d’occasion et reconditionnés, les français voient une opportunité de mieux gérer leur budget.

D’autre part, il pourrait également y avoir des raisons écologiques. En effet, de plus en plus de français veulent se tourner vers un mode de consommation plus durable et plus responsable. En donnant une seconde vie à un produit, ils font du bien à leur portefeuille, mais également à la planète.

Une forte recherche de codes promo pour les articles de la mode

Avec l’émergence du commerce en ligne, les codes promo se sont peu à peu développés en France. Ces petits codes à l’utilisation très simple permettent d’obtenir des réductions immédiates sur divers articles disponibles sur des boutiques en ligne. Le plus compliqué, c’est de les trouver !

Chaque mois, des centaines de milliers de français effectuent des recherches pour trouver des codes qui fonctionnent et acheter leurs articles favoris à un prix réduit.

Dans le tableau ci-dessous se trouve le classement des 30 boutiques en ligne pour lesquelles ils effectuent le plus de recherches de code promo.

Sur les 30 boutiques en ligne pour lesquelles les français recherchent le plus souvent des codes promo, on retrouve : 9 boutiques en ligne qui font de la mode leur activité principale (dont 2 sur le podium, Zalando et Shein) et 8 boutiques en ligne qui vendent des articles de mode (mais qui n’en font pas leur activité principale.)

Ce sont donc 17 boutiques en ligne de ce top 30, qui, au minimum, vendent des articles de mode. Un chiffre qui illustre bien la domination du secteur de l’habillement dans ces recherches de codes promo. Pour des achats mode à moindre coût, les français n’hésitent plus à se ruer sur les bons plans et sur ces petits codes magiques.

En conclusion, cette étude nous prouve bien une chose : quand il s’agit de rester à la mode, les français ont toujours des solutions ! Pour la consulter en intégralité et avec les sources, rendez-vous sur le site de BravoPromo.

À propos de BravoPromo

BravoPromo est une plateforme dédiée à la recherche et à la distribution de codes promo. Elle aide les consommateurs à réaliser des économies sur leurs achats en ligne en leur offrant des solutions simples et efficaces pour accéder aux meilleures offres disponibles.