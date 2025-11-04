Trouver une montre qui reflète vraiment votre style, c’est marier esthétique, durabilité et identité propre. Ce choix ne relève...
Les sourcils bijoux, un accessoire au poil ! Réalisateur : Carole Patrigeon
En mode bifurcation est une programmation pour repenser notre rapport au vêtement, de sa fabrication à sa fin de...
Depuis la nuit des temps, les pierres précieuses et semi-précieuses ont fasciné l’humanité. Bien plus que de simples ornements,...
On dit que la belle saison est le moment idéal pour montrer ses jambes, et si c’était faux ?...
Quelque-part au bout du monde, en Bretagne, sur la « côte des légendes » dans son ermitage de pierre, face au...
Docteure en histoire, Sophie Kurkdjian est chercheuse accueillie à l’Institut d’histoire du Temps Présent (CNRS) et chercheuse associée au...
Chaque année, quand les températures chutent, on se retrouve face au même dilemme : comment faire pour rester bien...
Marre des instituts de beauté overbookés et des rendez-vous qu’il faut prendre des jours à l’avance? La solution :...
La Fashion Week, plus gros défilé de Paris, une semaine pas de tout repos pour les coursiers, mannequins et...
Au rayon vêtements, les mentions « recyclé », « durable » ou « éco » se multiplient. Mais la...
Nous consommons de plus en plus mais à des prix de plus en plus bas. Nous avons enquêté sur...
Deux fois par an, les 12 maisons de couture françaises présentent leurs nouvelles collections. Pendant 3 jours, le monde...
Depuis que Rihanna a orné sa peau d’un tatoo blanc, tout le monde veut l’imiter. Finies les encres noires...
Pour la première fois en France, s’est tenu le week-end du 22 septembre, le championnat d’Europe de barbes et...
Un créateur de mode définitivement pas comme les autres. Un concept génial : « Maximizing Britishness » ou comment bâtir un...
Au cœur d’un concours de casting dédié aux grandes tailles pour femmes où la beauté et la diversité sont...
Vous recherchez des conseils pour l’achat de baggy ? Que vous soyez à la recherche d’un baggy tendance pour homme...
Sourcils cultissimes, insolence singulière… Nous sommes en 2010 et Cara Delevingne encanaille une fashion-sphère encore trop lisse. Sauf que...
Quel maillot de bain fera de vous la star de la plage ?
