Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Paco Rabanne, mode révolutionnaire Quelque-part au bout du monde, en Bretagne, sur la « côte des légendes » dans son ermitage de pierre, face au...

Conférence Les femmes de la couture Docteure en histoire, Sophie Kurkdjian est chercheuse accueillie à l’Institut d’histoire du Temps Présent (CNRS) et chercheuse associée au...

Article Bonnets ou bobs : lequel choisir pour affronter l’hiver avec style ? Chaque année, quand les températures chutent, on se retrouve face au même dilemme : comment faire pour rester bien...

Article Les bracelets à charms italiens : de petits symboles au grand sens Les bijoux ont toujours eu le pouvoir de raconter des histoires. Derrière chaque pierre, chaque motif ou chaque lien...

Documentaire La barbe fait son grand retour Quand les poils reviennent à la mode

Article L’esthétique japonaise dans le vêtement contemporain : du minimalisme à la maîtrise artisanale Un t-shirt blanc Comme des Garçons à 150 euros peut sembler absurde jusqu’à ce qu’on touche le coton –...

Article Comment nettoyer une bague en diamant ? Les bagues en diamant sont des bijoux précieux qui nécessitent un entretien régulier pour conserver leur éclat et leur...

Documentaire Lingerie : Comment vous mettre en valeurs cet été ? L’été, c’est la saison des petites robes échancrées, des tops de couleurs claires et des tissus un peu transparents....

Article Comment sélectionner son soutien-gorge : harmonie de forme, matière et couleur Choisir un soutien-gorge peut sembler être une tâche simple, mais c’est en réalité une décision complexe qui mérite une...

Documentaire Robe en cheveux, perruques en poils humains : la nouvelle lubie des stars Toutes les stars ne jurent plus que par Charlie Le Mindu, le nouvel enfant terrible de la mode. Ils...

Documentaire Des vêtements d’occasion qui ressemblent à du neuf Le marché des vêtements d’occasion prend de plus en plus d’ampleur et s’industrialise. Un site comme « Percentil » recycle...

Documentaire Le futur de l’industrie textile sera circulaire et durable Au rayon vêtements, les mentions « recyclé », « durable » ou « éco » se multiplient. Mais la...

Documentaire Offrez-vous des ongles de star ! Ces nail-artistes qui font des merveilles sur nos mains ! Réalisateur : Stéphanie Zwicky

Documentaire Bigoudis, mise en plis, le retour des coiffures de mamies Les mises en plis, bigoudis et autres techniques de grands-mères avaient été remisés au placard pour cause de ringardise....

Documentaire Inès de la Fressange : en avant, calme et droit ! Une époque où celles qui portaient la haute couture ne devaient rien faire d’autre que bien se tenir. Inès...

Documentaire Montaigne, l’avenue des créateurs L’avenue Montaigne est dédiée à la création haut-de-gamme, elle incarne aujourd’hui l’excellence de la mode de luxe. Un documentaire...