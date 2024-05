Conférence

Dans cette conférence donnée notamment à Bruxelles, Dubai et dans cette version précise à Montréal, nous étudions l’histoire de la monnaie et des moyens de paiement de l’Âge de Cuivre à nos jours, et aboutissons sur une grande question finale: que reste-t-il à confisquer? ou que reste-t-il à dévaluer? Dans un monde où la planche à billet, le taux d’imposition consolidé (revenu, tva, contributions, redevances etc) et l’endettement public n’ont jamais été aussi élevés (de toute l’histoire) que peut-on encore confisquer aux peuples? La réponse est simple: leurs libertés, celle d’épargner, celle de disposer d’une propriété, celle de se déplacer, de se soigner et de penser comme ils l’entendent.