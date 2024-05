Conférence

Dans l’ère contemporaine, l’actualité souligne quotidiennement l’impérieuse nécessité de prendre en compte les défis relatifs à la santé. L’équilibre fragile entre la santé environnementale, humaine et animale est devenu une préoccupation majeure dans un monde en constante évolution. Cette interconnexion complexe entre ces trois domaines cruciaux suscite des interrogations profondes quant à leur impact mutuel et à la nécessité de politiques concertées pour préserver leur intégrité.

La santé environnementale, premier pilier de cette triade, révèle l’étroite relation entre l’état de notre environnement et notre bien-être global. Les activités humaines, telles que l’industrialisation non régulée et la déforestation incontrôlée, exercent une pression considérable sur les écosystèmes, entraînant une dégradation alarmante de la qualité de l’air, de l’eau et des sols. Cette détérioration environnementale se traduit par une augmentation des maladies respiratoires, des infections d’origine hydrique et des pathologies liées à l’exposition à des substances toxiques. Par conséquent, investir dans la préservation de l’environnement devient impératif pour garantir la santé et le bien-être des populations humaines et animales.

La santé humaine, deuxième composante essentielle, est étroitement liée à la santé environnementale. L’exposition à des agents pathogènes présents dans l’environnement, tels que les polluants chimiques ou les agents pathogènes transmis par les vecteurs, peut avoir des conséquences dévastatrices sur la santé humaine. Les épidémies émergentes, telles que la COVID-19, soulignent la vulnérabilité de la santé humaine face aux déséquilibres environnementaux et à la perte de biodiversité. Par ailleurs, les modes de vie modernes, caractérisés par une alimentation déséquilibrée et une sédentarité croissante, contribuent à l’essor des maladies non transmissibles, telles que l’obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Ainsi, promouvoir des modes de vie sains et durables devient impératif pour préserver la santé humaine à long terme.

Enfin, la santé animale, troisième pilier indissociable, revêt une importance capitale dans le maintien de l’équilibre écologique et de la santé humaine. Les zoonoses, maladies transmissibles entre les animaux et les humains, représentent une menace croissante pour la santé publique mondiale. La déforestation, l’urbanisation galopante et le commerce mondial d’animaux sauvages favorisent la transmission de ces maladies, mettant en lumière l’interdépendance étroite entre la santé humaine et animale. De plus, la santé des écosystèmes, intrinsèquement liée à la santé des populations animales, influence directement la sécurité alimentaire et la stabilité des écosystèmes.