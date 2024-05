Documentaire

Au cours de sa vie, l’être humain passe jusqu’à six années à rêver. Et si les rêves étaient plus que des visions irréelles ? Si nous arrivions à transposer dans la réalité les idées géniales apparues en songe ? Les rêves recèlent un potentiel créatif largement inexploité à ce jour. Alors, faut-il rêver davantage ? Et mieux tirer profit de notre activité onirique ?

Documentaire scientifique disponible jusqu’au 26/03/2023.