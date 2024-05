Podcast



Années 90, vous n’avez pas pu passer à côté des promesses faites par les yaourts de l’époque de restaurer votre flore intestinale. Depuis, les probiotiques et autres compléments alimentaires viennent renforcer cet arsenal, pour aller mieux à fois dedans et dehors, sans mauvais jeu de mot, en tout cas c’est ce qu’on nous promet. Mais existe-t-il une santé intestinale ? Ces promesses sont-elles réelles ? Que nous dit la recherche fondamentale à ce sujet ? Et d’abord la flore intestinale c’est quoi ? Ce soir, nous recevons Filipe de Vadder, chercheur au CNRS qui va nous entraîner au cœur de nos intestins pour nous parler du microbiote, de ce qu’on sait à son sujet et – éventuellement – de ce que ces connaissances peuvent nous apporter pour notre santé.