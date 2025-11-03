Conférence

Comment combattre une bactérie résistante aux antibiotiques ? Quelles sont les causes de l’infertilité, et comment la guérir ? Diagnostiquer une maladie comme la Covid en analysant l’air que l’on expire, est-ce possible ? En observant le monde du vivant à l’aide des dernières technologies d’imagerie médicale et l’apport du numérique, les scientifiques du CEA cherchent à mieux le comprendre mais aussi à mieux vous soigner !

Avec quelques dessins, une pincée de pédagogie et une passion contagieuse, ces recherches, pourtant complexes, deviennent accessibles à tous !