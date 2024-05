Conférence

« Il semble qu’il existe dans le cerveau une zone tout à fait spécifique qu’on pourrait appeler la mémoire poétique et qui enregistre ce qui nous a charmés, ce qui nous a émus, ce qui donne à notre vie sa beauté. » Milan Kundera, L’insoutenable légèreté de l’être (1984).

Cette zone cérébrale tout à fait spécifique a la forme d’un cheval des mers et se nomme « l’hippocampe ». C’est là où se logent les chemins de nos souvenirs lorsque l’on souhaite voyager mentalement dans le temps et dans l’espace au cours de notre vie. Découvrez dans cette conférence comment l’hippocampe participe à écrire les souvenirs de notre vie de par son rôle si crucial dans la plasticité neuronale, comment cette plasticité participe au développement de la mémoire, et enfin, comment son adaptabilité à des situations extrêmes hypoxiques autorise la protection de nos souvenirs répondant ainsi au besoin de survie de l’espèce.

Avec Marion Noulhiane.