Conférence

Les rêves et la manière dont le cerveau les produit pendant le sommeil sont encore mal connus. Néanmoins, les découvertes récentes en neurosciences ont permis de mieux comprendre

comment et pourquoi nous rêvons. Ainsi, les études comportementales et d’imagerie cérébrale qui se sont intéressées au contenu des rêves et à leurs corrélats neuronaux ont mis en lumière : les caractéristiques typiques des récits de rêve, leur fréquence et leur variabilité au sein de la population et au travers du temps, et les structures et activités cérébrales associées à leur contenu.