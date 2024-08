Documentaire

Ensemble d’organes et de tissus indispensable à notre survie, le système immunitaire dévoile progressivement ses secrets et offre un espoir thérapeutique contre de nombreuses pathologies, comme le cancer. Enquête sur l’un des grands mystères du corps humain.

Indispensable à notre survie au même titre que le cœur et les poumons, ensemble d’organes et de tissus aussi complexe que fascinant, notre système immunitaire nous protège des agents pathogènes, des substances nocives et des modifications cellulaires malignes. Pourtant, il peut également devenir agressif et se retourner contre l’organisme. À quoi tient donc cette surprenante duplicité ? Est-il possible de le renforcer sans pour autant le stimuler à outrance ? Depuis la pandémie de Covid-19, le système immunitaire fait l’objet de nombreuses études scientifiques : il offre de grands espoirs de guérison face aux maladies auto-immunes, aux allergies et même aux cancers.

Espoirs internationaux

En 2023, dans son documentaire Paternité : que dit la science ?, Larissa Klinker explorait les bouleversements hormonaux, neuronaux et psychiques que peuvent connaître les hommes durant la grossesse de leur compagne. Toujours dans le domaine de la santé, la réalisatrice allemande poursuit son travail de vulgarisation en nous éclairant sur l’un des plus grands mystères du corps humain. Au travers les interviews d’un pédiatre de Hambourg, d’un immunologiste parisien, d’un cardiologue de New York et d’un oncologue de Heidelberg, elle met aussi en avant la dimension internationale de la recherche consacrée au système immunitaire, dont la complexité ne cesse d’étonner les scientifiques.

Documentaire de Larissa Klinker (Allemagne, 2024, 53mn)

