Documentaire

Pendant très longtemps, on a considéré que l’autisme était d’origine psychologique. Désormais on sait que des facteurs biologiques et génétiques interviennent, tout comme l’environnement pendant la grossesse. Or, plus on en sait, plus l’espoir grandit ! Pour permettre une prise en charge de plus en plus précoce, et globale, des recherches sont menées et « Matière grise » vous les présente.