Comprendre la double exceptionnalité HPI + TSA est essentiel pour améliorer la qualité de vie des personnes concernées, car cette combinaison crée un profil singulier, souvent mal identifié et encore trop peu reconnu. Lorsqu’un individu présente à la fois un haut potentiel intellectuel et un trouble du spectre de l’autisme, son fonctionnement cognitif, émotionnel et social se teinte d’une intensité particulière : la pensée est rapide, foisonnante, analytique, mais aussi marquée par des particularités sensorielles, une difficulté à décoder les implicites ou à gérer l’imprévisibilité.