Mickaël Laisney, chercheur en neurosciences, explore le fonctionnement automatique de la mémoire à travers le phénomène d’amorçage. Ce mécanisme, qui s’active sans effort conscient, se traduit par une économie de l’activité cérébrale. Il facilite la reconnaissance, influence vos préférences, et reste efficace même lorsque la mémoire explicite est altérée.